يرى أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الثلاثي أحمد فتوح وزيزو والونش من ركائز الزمالك في الوقت الحالي، ويجب الإبقاء عليهم ضمن صفوف الفريق الأبيض.

وقال عبد الملك في تصريحات تليفزيونية: "أي شخص سيتواجد في المجلس الجديد سيعمل على خدمة نادي الزمالك، والروح جيدة بين المرشحين، وسندعم أي شخص سيكون موجود، وأتمنى اختيار الأصلح والأنسب للمرحلة المقبلة للعودة للمسار الصحيح".

وأضاف: "أحمد نبيل كوكا من العناصر الجيدة وظهر بشكل رائع مع المنتخب الأوليمبي، وفيتوريا كان يركز على عدة لاعبين في المنتخب الأوليمبي منهم إبراهيم عادل وكوكا وحسام عبدالمجيد وانضموا لمنتخب مصر، واللاعب (الأشول) مفيد للمدرب في وسط الملعب جيدًا لأنه يجيد التمرير السليم".

وأتم: "الزمالك دخل في أزمة مع فتوح خلال الإدارة السابقة، وكان من الصعب التجديد له، ولكن مع المجلس الجديد قد تتغير الأمور، هناك 3 لاعبين من ركائز الفريق فتوح وزيزو والونش، يجب الإبقاء عليهم ضمن صفوف الفريق".