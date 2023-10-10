أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل بقطع الاحتياجات عن قطاع غزة بما في ذلك المياه، والكهرباء، والمواد الغذائية، والطبية، والوقود.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن "القرار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال".

واستهجنت الوزارة تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بـ"هذه المواقف العنصرية في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان وبغطاء غير محدود من عدد من الدول".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وجميع الأطراف بتحمل مسئولياتها في وقف "العدوان على شعبنا فوراً ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية" إلى غزة.

وأعلنت إسرائيل أمس عن فرض إغلاق كامل على قطاع غزة، ومنع إمدادات الكهرباء، والمياه، والمواد الأساسية، مع مواصلتها شن ضربات جوية مكثفة على القطاع لليوم الرابع على التوالي.