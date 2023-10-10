قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل تتجه نحو هجوم كامل على قطاع غزة، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب إسرائيل لليوم الرابع.

وكشف جالانت لقوات الاحتلال على حدود غزة: "لقد حررت كل القيود، واستعدنا السيطرة على المنطقة، ونحن نتجه نحو الهجوم الكامل".

وأضاف: "سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة أبدا إلى ما كانت عليه".

وتابع قائلا: "كل من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة فسوف نقضي عليه بكل قوتنا، ومن دون أي تنازلات".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات الاحتلال اشتبكت مع فلسطينيين بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية وكيبوتس مفالسيم المجاور، بالقرب من حدود غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد سمع دوي إطلاق نار في المنطقة، وهذا بخلاف الصواريخ التي أطلقتها حماس بدءا من الساعة الخامسة ضد المستوطنة، بعد تهديد سكانها، ومطالبتهم لهم بمغادرة المكان بشكل سريع.