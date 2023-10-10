دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، جميع الدول الفاعلة إلى اتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في الصراع بين فلسطين وإسرائيل، مؤكداً أن الحصار الإسرائيلي على غزة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشدد تورك، في بيان، على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع الظروف بالنزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن "الوضع خطير للغاية"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أن "فرض سلطات الاحتلال حصار كامل على غزة "يهدد بشكل خطير حقوق الإنسان والوضع الإنساني السيئ بالفعل في القطاع"، مضيفا أن "قرار فرض الحصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الضرورية للبقاء على قيد الحياة، ومحظور بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأكد أن "الانتقام ليس الحل، والمدنيون الأبرياء يدفعون ثمن الأحداث، والعالم لا يستطيع تحمل المزيد من الاستقطاب".

ودعا إلى وقف الهجمات "التي تستهدف المدنيين والمباني السكنية".

ولفت إلى أن "أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع لفرض الحصار يجب أن تكون مبررة من حيث الضرورة العسكرية، وإلا فقد يعني العقاب الجماعي".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو، جوتيريش، دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم قطع المساعدات عن الفلسطينيين، مؤكدا أنه حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال اتصال هاتفي، أمس الاثنين، على عدم تعليق المساعدات إلى الفلسطينيين.