الإمارات حذرت السلطات السورية من التدخل في الصراع بين حماس وإسرائيل

حذرت الإمارات العربية المتحدة الحكومة السورية من التدخل في الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، حسبما أفاد موقع "Axios" (أكسيوس) نقلا عن مصادر مطلعة.

وقال موقع "Axios" إن "الإمارات حذرت نظام الأسد في سوريا من التدخل في الحرب بين حماس وإسرائيل، والعمل على منع تنفيذ هجمات على إسرائيل من الأراضي السورية".

وبحسبما ذكره الموقع فقد أبلغ ممثلو الإمارات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتصالاتهم مع المسؤولين السوريين.

هذا ويشهد الوضع في غزة والمستوطنات الإسرائيلية المجاورة لها توترا غير مسبوق، بعد هجمات نفذتها الفصائل الفلسطينية في القطاع خلفت أكثر من ألف قتيل إسرائيلي، بالإضافة إلى عشرات الأسرى.

كذلك تشن القوات الإسرائيلية غارات مكثفة على القطاع ما أدى حتى الآن إلى مئات القتلى وآلاف المصابين.