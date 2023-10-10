استشهاد ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استمر العنف بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، من بينهم فتى 18 عاما حاول دهس مستوطنة بجرار زراعي، في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

كما استشهد شاب 16 عاما متأثرا بجراحه بعد مواجهة مع الجنود يوم الأحد.

وكان الوضع الأمني في إسرائيل والضفة الغربية متوترا منذ عقود، لكنه تدهور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وفي هجوم مفاجئ شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة يوم السبت قتل ما لا يقل عن 900 شخص في إسرائيل ، بينما استشهد أكثر من 687 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية انتقامية استهدفت القطاع الساحلي.