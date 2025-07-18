النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لاسترداد 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والبث الإذاعي والتلفزيوني العام

وافق مجلس النواب الأمريكي بشكل نهائي عل طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة حوالي 9 مليارات دولار مخصصة للبث العام والمساعدات الخارجية في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مع تصعيد الجمهوريين جهودهم لاستهداف المؤسسات والبرامج التي يعتبرونها مبالغا فيها أو غير متوافقة مع أجندتهم.

ويمثل هذا التصويت المرة الأولى منذ عقود التي يقدم فيها رئيس بنجاح طلبا كهذا لسحب الأموال إلى الكونجرس، وأشار البيت الأبيض إلى أنه لن يكون الأخير. وشعر بعض الجمهوريين بعدم الارتياح تجاه التخفيضات، لكنهم دعموها على أي حال، خوفًا من معارضة ترامب أو إعاقة أجندته.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 216 صوتا مقابل 213. وجاري إرساله حاليا إلى ترامب للتوقيع عليه.