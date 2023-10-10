ضبط 13 متهما بحيازتهم 63 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية في 8 محافظات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى قطاع الأمن العام القبض على 13 شخصا بحوزتهم 63 كيلو مخدرات خلال حملات في 8 محافظات.

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة، الشرقية، سوهاج، المنوفية، كفرالشيخ، الجيزة، البحر الأحمر، شمال سيناء" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة.

أسفرت الجهود عن ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بالبحيرة وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلو، أقراص مخدرة، بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد محلي، طلقات نارية، وخزنتين، سلاح أبيض سكين".

وفي الشرقية، تم ضبط عاطلَين بدائرة مركز شرطة أبوحماد وبحوزتهما "كمية من مخدري الهيروين، الحشيش".

وفي سوهاج، تم ضبط عاملَين بنطاق مديرية أمن سوهاج وبحوزتهما "6 كيلو حشيش، أقراص مخدرة، سلاح أبيض".

كما تم ضبط عاطلَين بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، وبحوزتهما "كيلو حشيش، فرد محلي، وطلقة لذات العيار، دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

وفي كفر الشيخ، تم ضبط عنصر إجرامي وبحوزته "1.250 حشيش وهيروين، فرد محلي، وطلقتين لذات العيار".

كما تم ضبط سائق بحوزته 30 كيلو حشيش بالجيزة.

وفي البحر الأحمر، تم ضبط عاطل وبحوزته "10 كيلو لمخدر الهيدرو، 21 أمبول لعقار الكتامين المخدر، ميزان حساس".

وفي شمال سيناء، تم ضبط عاطلَين وبحوزتهما 13.5 كيلو حشيش.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.