حماس: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال وليس فيها أي فلسطيني

قالت حركة حماس، إنّ الانفجار الذي وقع في منطقة رفح وقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال بالكامل ولا يتواجد أي فلسطيني يعمل فيها.

وأضافت في بيان: «حذرنا مسبقا من وجود مخلفات الحرب في هذه المنطقة وغيرها، وإننا غير مسئولين عنها منذ بدء تطبيق الاتفاق خاصة المخلفات التي زرعها الاحتلال نفسه في المنطقة».

ودعت حماس، إلى إلزام الاحتلال بتطبيق ما وقّع عليه من اتفاقات وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق، لاسيما أن المقاومة تؤكد ولا تزال التزامها بالاتفاق والاستحقاقات المترتبة عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأّن حركة حماس تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، زاعمًا أنّ ما وصفها بـ"نواياها العنيفة" باتت واضحة بعد إصابة ضابط في الجيش الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح.

وشدد المكتب على ضرورة محاسبة حماس، وقال إن إسرائيل "سترد على أي خرق للاتفاق".

وأضاف أن "رفض حماس العلني لنزع سلاحها يشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاق"، مشيرًا إلى أن الحركة وقّعت عمليًّا على إقصائها من الحكم ونزع السلاح.