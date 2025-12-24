وزير المالية: بيان صندوق النقد عن المراجعتين الخامسة والسادسة يشجعنا لمزيد من العمل

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن بيان صندوق النقد الدولي بشأن التوصل لاتفاق بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة جاء متوازنًا ومتكاملًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن البيان الأولي لصندوق النقد عبر عن الحقيقة وهي أن الأداء الاقتصادي لمصر جيد.

وذكر أن هذا الأمر يُشكل دافعًا لمزيد من العمل، حيث يوجد مجال كبير لمزيد من التحسين والتطوير، موضحًا أن الفترة المقبلة هي فترة التحفيز والتسهيل ودعم النشاط وتوسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والتصديرية.

وأفاد بإجراء مراجعة مع صندوق الصلابة والاستدامة للمرة الأولى، مؤكدا أن الدولة التزمت بما كان مطلوبا لإجراء هذه المراجعة ما يفتح الباب أمام الدولة للحصول على التمويل المرتبط بهذه الإجراءات.

وأشار إلى وضع مستهدفات المراجعتين السابعة والثامنة وهما الأخيرتان ضمن برنامج مصر مع الصندوق، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي بنحو أربعة مليارات دولار، وإجمالي الدين للناتج المحلي انخفض إلى 84% من 96% خلال عامين، وهو مؤشر مهم لصندوق النقد والمؤسسات الدولية.