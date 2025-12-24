وزير المالية: نفخر بتحقيق مستهدفاتنا ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن الدولة تفخر بتحقيق ما تم وضعه من مستهدفات ضمن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الأمر يصل إلى تحقيق نتائج أفضل من المستهدف في بعض المؤشرات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن ما تم وضعه كمستهدفات كمية سواء أساسية أو استرشادية وعددها يفوق الـ20 مؤشرًا، تحققت بنسبة 90%.

وأوضح أن الأمر يشمل كل المؤشرات الأولية سواء فائض أولي أو إيرادات ضريبية أو عمر الدين أو الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن البنود تمت الموافقة على أن تكون مستهدفات للبرنامج وجرى تحقيق بجودة وشكل متميز للغاية.

ولفت إلى أن البرنامج يتضمن 14 إصلاحًا هيكيًّا، تحققت جميعها، لكن وفقًا لمعايير الصندوق تحقق 12 إصلاحًا منها بشكل كامل، مؤكدا أن هذه الإجراءات كانت في إطار خطة اعتمدها مجلس الوزراء لإصلاح قطاع الطاقة على المدى المتوسط، وتم التنفيذ بكفاءة كبيرة في الفترة الماضية.

وأفاد بالتوسع في مسارات الطاقة الجديدة، وسداد مستحقات الشركاء وعودة الإنتاج في كثير من الحقول، مشيرًا كذلك إلى أحد المسارات التي تحققت وهي زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وزيادة حجم الدعم.

ولفت إلى أن هذه النجاحات أكدت أن الدولة لديها برنامج قوي، وقادرة على تحقيق المستهدفات بجودة كبيرة.