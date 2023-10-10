الحكومة الإسرائيلية توافق على استدعاء 360 ألف فرد احتياط

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على استدعاء 360 ألف فرد احتياط إضافي، وهو ضعف عدد الجنود المنتشرين حاليا، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية.

وستقوم القوات الجوية بإرسال طائرات إلى مواقع في أوروبا لنقل الإسرائيليين الذين يخدمون ضمن قوات الاحتياط العسكرية، والذين يحاولون العودة والانضمام إلى أعمال القتال.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وزارة الخارجية تقوم بتنسيق الجهود بهذا الشأن مع الجيش.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلى أكد أمس الإثنين اعتزام بلاده تعبئة نحو 300 ألف فرد احتياط، ردا على الهجوم الواسع الذي شنه مسلحو حركة حماس من غزة. ووصف الجيش عملية الاستدعاء بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة.

يأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوم مباغت من عدة جوانب ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل حالة الحرب وردت بهجمات مضادة تحت اسم "السيوف الحديدية" أسفرت عن مقتل المئات في غزة. وأصيب آلاف الأشخاص من الجانبين.