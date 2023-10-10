 بصواريخ حزب الله.. جيش الاحتلال يعلن مصرع جنديين على الحدود مع لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بصواريخ حزب الله.. جيش الاحتلال يعلن مصرع جنديين على الحدود مع لبنان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 8:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 8:06 م

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلا أمس عند حدود لبنان.

وجاء ذلك في ظل إطلاق حزب الله اللبناني لعشرات من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية منذ أمس الأثنين.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال، اليوم، إن القوات الإسرائيلية قصفت مواقع تابعة لـ حزب الله اللبناني بالدبابات، ردا على إطلاق الصواريخ.

 كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في عمليات القصف الأخيرة باتجاه الجليل شمال إسرائيل كانت قادمة من جنوب لبنان، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وبحسب ذات المصدر، أنه تم اكتشاف حوالي 15 صاروخًا من الأراضي اللبنانية، وقد تم اعتراض 4 منهم، والباقي سقط في أماكن مفتوحة .


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