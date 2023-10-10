عقد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اليوم الثلاثاء بفرع النادي بمدينة نصر، اجتماعًا مع كل من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، وذلك في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وعضوي لجنة التخطيط، محسن صالح وزكريا ناصف.

شهدت أجندة الاجتماع أربعة أمور، أولها مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، وثانيها متابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب.

كما اطلع رئيس نادي الأهلي على نتائج فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة، وأخيرا الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول.

جاء اجتماع محمود الخطيب، اليوم، عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض فروع النادي المختلفة.

ويستعد الخطيب لبدء تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، وفقًا لتوصية الأطباء وحاجته للراحة فترة طويلة بعيدا عن ضغوط العمل.