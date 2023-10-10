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شرطة الاحتلال: مقتل لواء ورائد في اشتباكات بغلاف غزة

أحمد حسن
نشر في: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 7:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 - 7:49 م

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مقتل ضابطين برتبة لواء ورائد في اشتباكات بغلاف غزة.

وكشفت شرطة الاحتلال عن هويتهما، وهما اللواء مور شكوري قائد الدوريات في المنطقة الجنوبية والرائد أفشالوم يائير بيرتس من وحدة "اليمام الخاصة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتتواصل الاشتباكات في محيط مستوطنات غلاف غزة بين المقاومة الفلسطينية وعناصر جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي.

وكانت حركة حماس بدأت عملية "طوفان الأقصى"، يوم السبت"، والتي قابلتها سلطات الاحتلال بقصف عنيف ومتواصل حتى الآن على قطاع غزة مخلفا نحو 800 شهيدا و5 آلاف مصاب، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المدمرة.

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