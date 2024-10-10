في تغطيتي لنشاط وزارة الخارجية الأمريكية، شاهدت إدارة بايدن تحاول دعم وكبح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في نفس الوقت. لكن هدفها المتمثل في نزع فتيل الصراع في غزة، والتوسط في وقف إطلاق النار، أفلت من الإدارة في كل منعطف.

ويزعم مسؤولو إدارة بايدن أن الضغوط الأمريكية غيرت "شكل عملياتهم (عمليات إسرائيل) العسكرية"، في إشارة محتملة إلى اعتقاد داخل الإدارة بأن غزو إسرائيل لرفح في جنوب غزة كان أكثر محدودية، ما كان ليكون عليه لولا تلك الضغوط، حتى مع تحول جزء كبير من المدينة الآن إلى أنقاض.

قبل غزو رفح، علق بايدن شحنة واحدة من القنابل التي تزن 2000 رطل و500 رطل، خلال محاولته إثناء الإسرائيليين عن شن هجوم شامل. لكن الرئيس واجه على الفور رد فعل عنيف من الجمهوريين في واشنطن، ومن نتنياهو نفسه الذي بدا وكأنه يقارن ذلك بـ "حظر الأسلحة". ومنذ ذلك الحين رفع بايدن التعليق جزئيا ولم يكرره أبدا.

وتؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن ضغوطها أدت إلى تدفق المزيد من المساعدات، على الرغم من تقارير للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام أشارت إلى ظروف أشبه بالمجاعة في غزة.

"من خلال التدخل والمشاركة والعمل الجاد للولايات المتحدة، تمكنا من توصيل المساعدات الإنسانية إلى أولئك الموجودين في غزة، وهذا لا يعني أن هذه المهمة قد أنجزت. ليس الأمر كذلك على الإطلاق. إنها عملية مستمرة".

في المنطقة، تولى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، أنتوني بلينكن، الكثير من عمل بايدن. لقد قام بعشر رحلات إلى الشرق الأوسط منذ أكتوبر الماضي في جولات دبلوماسية محمومة، وهذا هو الجانب المرئي من الجهد إلى جانب العمل السري لوكالة المخابرات المركزية، في طريق السعي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

لكنني شاهدت محاولات متعددة لإتمام الصفقة يتم إحباطها. في زيارة بلينكن التاسعة، في أغسطس، بينما كنا نسافر على متن طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز سي-17 في رحلة عبر المنطقة، أصبح الأمريكيون مستائين بشكل متزايد.

الزيارة التي بدأت بالتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، انتهت بوصولنا إلى الدوحة حيث قيل لبلينكن إن أمير قطر - الذي كان وفده يلعب دورا هاما في التواصل مع حماس - مريض ولا يمكنه مقابلته.

هل هي إهانة؟ لم نعرف على وجه اليقين (يقول المسؤولون إنهما تحدثا لاحقا عبر الهاتف)، لكن الرحلة بدت وكأنها عديمة الجدوى، بعد أن زعم نتنياهو أنه "أقنع" بلينكن بضرورة إبقاء القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر كجزء من الاتفاق. وكان هذا بمثابة إفساد للصفقة بالنسبة لحماس والمصريين.

واتهم مسؤول أمريكي نتنياهو بمحاولة تخريب الاتفاق فعليا. وغادر بلينكن الدوحة دون أن يصل إلى أبعد من المطار. ولم يتم إحراز أي تقدم نحو الاتفاق وعدنا إلى واشنطن.

في رحلته العاشرة إلى المنطقة الشهر الماضي، لم يقم بلينكن بزيارة إسرائيل.

دبلوماسية سطحية؟

بالنسبة للمنتقدين، بما في ذلك بعض المسؤولين السابقين، فإن دعوة الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب - في حين تزود إسرائيل بما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من الأسلحة سنويا، بالإضافة إلى تلبية طلبات تكميلية (من الأسلحة) منذ السابع من أكتوبر - كانت إما فشلا في ممارسة النفوذ أو تناقضا صريحا. ويزعم هؤلاء أن التوسع الحالي للحرب يمثل في الواقع بيانا عمليا للدبلوماسية الأمريكية (نتيجة لها)، وليس علامة على فشلها.

يقول ضابط الاستخبارات السابق، هاريسون جيه مان، وكان رائدا في الجيش الأمريكي عمل في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة استخبارات الدفاع في وقت هجمات السابع من أكتوبر: "إن القول بأن (الإدارة) نفذت دبلوماسية هو قول صحيح بالمعنى الأكثر سطحية، من حيث أنها أجرت الكثير من الاجتماعات. لكنها لم تبذل أي جهد معقول لتغيير سلوك أحد الجهات الفاعلة الرئيسية - إسرائيل".

كان السيد مان قد استقال في وقت سابق من هذا العام، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة للهجوم الإسرائيلي على غزة، وعدد المدنيين الذين قُتلوا باستخدام الأسلحة الأمريكية.

يرفض حلفاء بايدن هذه الانتقادات بشكل قاطع. ويشيرون، على سبيل المثال، إلى حقيقة أن الدبلوماسية الأمريكية مع مصر وقطر - بتوسطهما لدى حماس - أسفرت عن هدنة نوفمبر الماضي، التي شهدت إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة إسرائيلي في غزة، مقابل حوالي 300 سجين فلسطيني كانت تحتجزهم إسرائيل.

ويقول المسؤولون الأمريكيون أيضا إن الإدارة ثبطت عزيمة القيادة الإسرائيلية عن غزو لبنان، في وقت أبكر بكثير من الصراع في غزة، على الرغم من إطلاق الصواريخ عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل.

يقول السيناتور كريس كونز - عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ وهو أحد داعمي بايدن، والذي سافر إلى إسرائيل ومصر والسعودية أواخر العام الماضي - إنه من الأهمية بمكان أن نزن دبلوماسية بايدن في سياق أحداث العام الماضي.

ويقول: "أعتقد أن هناك مسؤولية على كلا الجانبين (إسرائيل وحماس) لرفض تقليص المسافة، لكن لا يمكننا تجاهل أو نسيان أن حماس شنت تلك الهجمات".

ويقول: "لقد نجح في منع التصعيد - على الرغم من الاستفزازات المتكررة والعدوانية من قبل الحوثيين وحزب الله والميليشيات الشيعية في العراق – وجلب (إلى صف واشنطن) عددا من شركائنا الإقليميين".

يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إن دبلوماسية بايدن بلغت مستوى غير مسبوق من الدعم (لإسرائيل)، مشيرا إلى الانتشار العسكري الأمريكي الضخم، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات الهجومية وغواصة تعمل بالطاقة النووية، التي أمر بها في أعقاب السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

لكنه يعتقد أن بايدن لم يتمكن من التغلب على مقاومة نتنياهو.

يقول أولمرت: "في كل مرة اقترب فيها من ذلك (التوصل لاتفاق الهدنة)، اختلق نتنياهو بطريقة ما سببا لعدم الامتثال، لذا فإن السبب الرئيسي لفشل هذه الدبلوماسية هو المعارضة المستمرة من جانب نتنياهو".

يقول أولمرت إن حجر العثرة أمام اتفاق وقف إطلاق النار هو اعتماد نتنياهو على القوميين المتطرفين "المسيانيين" في مجلس الوزراء، الذين يدعمون حكومته. إنهم يحرضون على رد عسكري أقوى في غزة ولبنان. لقد هدد وزيران من أقصى اليمين هذا الصيف بسحب الدعم لحكومة نتنياهو، إذا وقع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويضيف: "إن إنهاء الحرب كجزء من اتفاق لإطلاق سراح الرهائن يعني تهديدا كبيرا لنتنياهو، وهو غير مستعد لقبوله، لذا فهو ينتهكه ويراوغ بشأنه طوال الوقت".

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا وتكرارا مزاعم أنه عرقل الصفقة، وأصر على أنه كان يؤيد الخطط المدعومة من الولايات المتحدة وسعى فقط للحصول على "توضيحات"، بينما غيرت حماس مطالبها باستمرار.