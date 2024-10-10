الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح خطيرة في حادث طعن جنوب حيفا

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أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع إصابات جراء عملية طعن في منطقة «بردس حنا- كركور» قضاء الخضيرة بالقرب من حيفا.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إنها تلقت بلاغًا الساعة 11:47 (بالتوقيت المحلي)، بشأن إصابة رجلين جراء عملية الطعن.

ولفتت إلى نقل المصابين، اللذين يبلغان من العمر 70 عامًا، و40 عامًا، إلى مستشفى هليل يافي، منوهة أن حالة أحدهما خطيرة.

وأمس الأربعاء، أصيب 6 مستوطنين بعملية طعن في مدينة الخضيرة، وصفت حالة اثنين منهم بـ«الخطيرة»، في حينها.

وقالت شرطة الاحتلال إن العملية وقعت في أكثر من موقع داخل مدينة الخضيرة شمال تل أبيب.

وأشارت صحيفة «معاريف» العبرية إلى أن منفذ عملية الطعن انسحب من موقع الحادثة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه لاحقا.