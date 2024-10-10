فتح: المجتمع الدولي مدعو لاتخاذ مبادرات تكبح النزعة الإجرامية لمنظومة الاحتلال الاستعمارية



قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، إنّ المجازر الدمويّة المريعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص في جباليا ومخيّمها، وآخرها استهداف مركز إيواء للمدنيين، تأتي استكمالًا لحرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدة سعي منظومة الاحتلال الاستعماريّة إلى جعل تهجير الشعب الفلسطيني أمر واقع.

وأضافت (فتح)، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس: "المجازر المتتالية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقّ المدنيين من شعبنا في شمال قطاع غزة، يضاف إليها سياسة التجويع الممنهجة عبر منع وصول المساعدات الإنسانيّة إلى الأهالي، تدعوان المجتمع الدولي إلى التدخل الفوريّ، وعدم الاكتفاء بالبيانات الورقيّة والإدانات الشفهيّة أمام أعتى حرب تطهير عرقيّ يتعرّض لها الشعب الفلسطينيّ".

وأكّدت (فتح) أنّ المجتمع الدولي مدعوٌ إلى اتخاذ مبادرات جادة لكبح النزعة الإجراميّة لمنظومة الاحتلال الاستعماريّة، ووقف نزيف الشعب الفلسطيني المتواصل، ومحاسبة قادة الاحتلال ومسئوليه باعتبارهم مجرمي حرب، مضيفةً أنّ استهداف الطواقم الطبيّة والصحفيّة تدلّل على ما وصل إليه الاحتلال من إرهاب وإجرام سافرين، قائلة: "شعبنا لن يستسلم ولن يغادر أرضه".