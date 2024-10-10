قطر تؤكد استعدادها لبذل كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور الدوحة حاليا.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، على ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتجنّب اتساع دائرة العنف في المنطقة.

وأكد في هذا السياق استعداد دولة قطر الكامل لبذل كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت وكالة «مهر» إن «عراقجي» أشار إلى سياسة حسن الجوار والتنمية الشاملة للعلاقات مع الجيران، كأولوية مهمة للحكومة الرابعة عشرة في إيران، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن، وكذلك التنمية والازدهار الإقليميين.

كما استعرض جهود البلدين لوقف الحرب في غزة ولبنان، وأعرب عن تقديره للدور البناء الذي تلعبه دولة قطر في هذا الصدد، قائلا إن «إشعال النظام الصهيوني للحرب هو السبب الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة».

ودعا المنطقة إلى استخدام قدراتها وإمكانياتها كافة، من أجل الوقف الفوري للحرب، ومنع استمرار الإبادة الجماعية، وتدمير البنية التحتية في لبنان وفلسطين.