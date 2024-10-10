واشنطن تقترح على إسرائيل فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران



حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل من مهاجمة المواقع النووية الإيرانية، فيما يخشى مسئولون أمريكيون من أن يؤدي الهجوم على البنية التحتية للمحروقات في إيران إلى اضطراب بأسواق الطاقة، فضلاً عن تداعيات مثل هذه الأحداث على انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 4 نوفمبر.

وبينما يُتوقع أن تشن إيران هجومها على إسرائيل في أي وقت، تجد الولايات المتحدة بين أيديها القليل من الضمانات لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وفقا لوكالة «بلومبرج».

ويضغط فريق بايدن على إسرائيل لتقييد ردّها على الهجمات الصاروخية الإيرانية، التي وقعت الأسبوع الماضي، وحصرها في ضرب أهداف عسكرية، مثل القواعد الجوية ومواقع الصواريخ.

وبدلاً من أن تدمّر إسرائيل منشآت نفطية أو أهدافاً اقتصادية أخرى، تقترح الولايات المتحدة بدائل مثل حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، وفق ما نقلت «بلومبرج» عن أشخاص مطلعين على المناقشات الخاصة.

ويستند التفكير الأمريكي إلى تقديم مخرج لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسمح له بمقاومة دعوات المتشددين في ائتلافه الحكومي، والذين يطالبون برد أكثر شدة على إيران.

وأمس الأربعاء، بحث بايدن في مكالمة هاتفية مع نتنياهو، تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، إضافة إلى الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيانه: «تحدث الرئيس بايدن هذا الصباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وانضمت نائب الرئيس هاريس إلى الاتصال الهاتفي. وأكد الرئيس التزامه الثابت الذي لا يتزعزع بأمن إسرائيل. وأدان على نحو لا لبس فيه الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران في الأول من شهر أكتوبر».

وتابع البيان: «فيما يتعلق الأمر بلبنان، أكد الرئيس على الحاجة إلى ترتيب دبلوماسي لإعادة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق. كما أكد الرئيس حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله، الذي أطلق آلاف الصواريخ والقذائف على إسرائيل خلال السنة الماضية لوحدها، مع التأكيد على ضرورة تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، لاسيما في المناطق المكتظة بالسكان في بيروت».