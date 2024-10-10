الدفاع المدني بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على شمال القطاع

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على شمال القطاع ويعزله عن مدينة غزة بشكل كامل.

وأضاف الدفاع المدني في غزة: "جيش الاحتلال يمنع منذ صباح الأحد، دخول الإمدادات الأساسية لمحافظة شمال غزة"، مشيرا إلى أن "عشرات الجثث عالقة في الطرقات شمال القطاع ولم يتم انتشالهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف".

وذكر أن "الاحتلال دمر البنية التحتية في محافظة الشمال ما جعل عملية الانتقال خلالها أمرا شبه مستحيل"، موضحا أن "إخلاء مستشفيات شمال القطاع من شأنه أن يؤدي لانهيار كامل في النظام الصحي".

وتابع: "طواقمنا في محافظة الشمال متواجدة فقط في منطقة مدرسة الفاخورة في جباليا. طواقمنا لا تستطيع التحرك لأماكن الأحداث إلا في بعض مناطق مشروع بيت لاهيا ومنطقة كمال عدوان".