فنزويلا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الإجراءات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي

طلبت حكومة فنزويلا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الإجراءات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي التي "تهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".





وقدمت فنزويلا الطلب في رسالة موجهة إلى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس فاسيلي نيبينزيا، واتهمت فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتهديد "السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

كما أعربت حكومة مادورو عن توقعها لوقوع "هجوم مسلح" ضد فنزويلا خلال "وقت قصير جدا".

جاء هذا الطلب بعد يوم من تصويت أعضاء الكونغرس ضد تشريع كان من شأنه أن يضع قيودا على قدرة ترامب على استخدام القوة العسكرية المميتة ضد مهربي المخدرات.

ونفذ الجيش الأمريكي حتى الآن أربع ضربات مميتة في البحر الكاريبي منذ تعزيز قواته البحرية فيما وصفه ترامب بـ"الصراع المسلح" مع كارتلات المخدرات.

لكن حكومة مادورو ترى أن البيت الأبيض يستخدم تهريب المخدرات كذريعة للعملية فقط.

وكتب صموئيل مونكادا، سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، في الرسالة: "الدافع الخفي يظل هو نفسه الذي اتسمت به تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه فنزويلا لأكثر من 26 عاما: المضي قدما في سياساتها 'لتغيير النظام' من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية الهائلة الموجودة في الأراضي الفنزويلية".