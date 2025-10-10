جراديشار أساسيا في تشكيل سلوفينيا أمام كوسوفو بتصفيات المونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن ماتياس كيك، المدير الفني لمنتخب سلوفينيا تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة كوسوفو، المُقرر إقامتها لحساب منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ويواجه منتخب سلوفينيا نظيره كوسوفو في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، على ملعب بريستينا في كوسوفو، لحساب منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وشهد تشكيل منتخب سلوفينيا تواجد نيتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي، بجانب بنيامين سيسكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وجاء تشكيل منتخب سلوفينيا لمواجهة كوسوفو على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: يان كارنيتشنيك - فانيا دركوشيتش - ياكا بيول - ديفيد بيركالو

خط الوسط: بيتر ستويانوفيتش - تيمي ماكس إلتشيك - آدم شيرين - سفيت سيشلار

خط الهجوم: نيتس جراديشار - بنيامين سيسكو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب سلوفينيا كل من: يوري بالكوفيتش - ديان بيتروفيتش - يون ستانكوفيتش - ساندي لوفريك - زان لوك ليبان - إيريك يانجا - بلاج كرامر - دانيجل شتورم - إيجور فكيتش - ديفيد زيك - يان فيبوتنيك - تومي هورفات.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل منتخب كوسوفو المركز الثاني برصيد 3 نقاط.