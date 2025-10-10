نفذت السلطات في ولاية إنديانا الأمريكية عقوبة الإعدام بالحقنة المميتة بحق رجل أدين بتهمة اغتصاب فتاة مراهقة وقتلها عام 2001.

وتم إعدام روي لي وارد - 53 عاما في سجن ولاية إنديانا في مدينة ميشجان.

وأدين باغتصاب وقتل ستايسي باين - 15 عاما. وقالت السلطات إن وارد اعتدى على الفتاة بسكين ودمبل (أحد ادوات التدريب البدني ) في منزل أسرتها بالقرب من ديل، على بعد حوالي 30 ميلا(48 كيلومترا) شرق إنفانسفيل. وهزت هذه الجريمة مجتمعا صغيرا يبلغ عدد سكانه حوالي 1500 نسمة

واستنفد وارد خياراته القانونية بعد أكثر من عقدين. وقالت محاميته، جوانا جرين قبل أيام من تنفيذ الإعدام إن وارد يشعر "بندم شديد" على الجريمة.

جاء إعدام وارد ، وسط تساؤلات بشأن تعامل ولاية إنديانا مع المهدئ القوي بنتوباربيتال. وفي العام الماضي، أنهى مسؤولو الولاية توقفا استمر 15 عاما على تنفيذ أحكام الإعدام، قائلين إنهم تمكنوا من الحصول على الأدوية المستخدمة في الحقن القاتلة والتي لم تكن متاحة لسنوات.

وأعلنت إدارة الإصلاح في ولاية إنديانا إنها حصلت على "كمية كافية من البنتوباربيتال لاتباع البروتوكول المطلوب" لإعدام وارد. وكان محامو وارد قد أثاروا مخاوف بشأن استخدام الدواء وكيفية تخزينه في الولاية، بما في ذلك مشكلات تتعلق بدرجة الحرارة.