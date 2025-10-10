 لبنان.. اعتقال 32 شخصا بتهمة تزويد إسرائيل بمعلومات عن حزب الله - بوابة الشروق
الجمعة 10 أكتوبر 2025 10:15 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

لبنان.. اعتقال 32 شخصا بتهمة تزويد إسرائيل بمعلومات عن حزب الله

وكالات
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 9:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 9:55 ص

أوقفت السلطات اللبنانية خلال الأشهر الماضية 32 شخصا بتهمة تزويد إسرائيل معلومات عن مواقع "حزب الله" وتحركات عناصره خلال حربها الأخيرة على لبنان.

وقال مصدر قضائي مواكب للتحقيقات لوكالة "فرانس برس" إنه "تم توقيف 32 شخصا على الأقل للاشتباه بتعاملهم مع إسرائيل، 6 منهم قبل سريان وقف إطلاق النار" في 27 نوفمبر الماضي.

وأوضح المصدر أن "المحكمة العسكرية أصدرت أحكامها في 9 ملفات، فيما لا يزال 23 ملفا قيد النظر". وتراوحت الأحكام بين 6 أشهر و8 سنوات.

وقال مصدر قضائي آخر مطلع على التحقيقات، إن اثنين من المحكومين بالأشغال الشاقة لمدة 7 و8 سنوات، أدينا "بجرم تزويد العدو بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في حزب الله، مع علمهما بأن العدو استخدم هذه المعلومات وأقدم على قصف أماكن تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته".

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عدد من الموقوفين، وفق المصدر، "بدورهم في تزويد إسرائيل بمعلومات خلال الحرب في الجنوب والضاحية الجنوبية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك