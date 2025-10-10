القناة 7 العبرية تنشر قائمة بأسماء أسرى ضمن صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس تشمل محكومين بالمؤبد

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في إطار صفقة التبادل الجديدة مع حركة حماس مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم من تصفهم إسرائيل بأنهم "من أخطر منفذي العمليات" وسبق أن أُفرج عن بعضهم في صفقات سابقة ثم أُعيد اعتقالهم خلال الحرب الحالية.

وبحسب ما نشره موقع القناة 7 العبرية، تشمل القائمة 250 أسيرا، سيُنقل 100 منهم إلى الضفة الغربية و5 إلى القدس الشرقية، بينما سيُرحَّل الباقون إلى قطاع غزة أو إلى الخارج، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وجاء في التقرير أن حكومة نتنياهو وافقت في تصويت استثنائي عبر الهاتف على إدخال أحد عشر أسيرا من حركة حماس بدلا من أسرى من حركة فتح، بناء على طلب مباشر من حماس.

من بين هؤلاء أحمد جمال أحمد قنبر، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل الحاخام رزيئيل شيفاح عام 2018، وسيُرحَّل بعد الإفراج عنه إلى الخارج.

ومن بين الأسماء الواردة في القائمة:

- إياد أبو الرب، قائد حركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين، وهو المسئول من بين أمور أخرى عن تنفيذ عملية التفجير "الانتحارية" في شافي شومرون في يونيو 2003، وعملية التفجير "الانتحارية" في نادي "الستيج" بتل أبيب في فبراير 2004، والتفجير "الانتحاري" في سوق مدينة الخضيرة عام 2005، إضافة إلى سلسلة طويلة من محاولات العمليات التي تم إحباطها.

- أحمد كعابنة، في عام 1997، قتل الأسير كعابنة الشابتين حجيت زيفتسكي من مستوطنة كفار أدوميم وليئات كاستيئيل من حولون في وادي القلط قرب أريحا.

- أشرف حجاجرة، وهو منفّذ العملية "الانتحارية" التي وقعت في حي بيت يسرائيل بالقدس، والتي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليًا وإصابة العشرات.

- أحمد كفينة، طعن ركابا في سيارة أجرة في بيتح تكفا عام 2006، وأسفر الهجوم عن مقتل كنيرت بن شالوم وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.

- أيمن كرد، طعن الشرطية تسيبي يعقوبيان في سبتمبر 2016 بالقرب من باب الزهور في البلدة القديمة في القدس، وأصابها بجروح خطيرة جدا

- إبراهيم علقم، قتل إيتا تسور وابنها إفرايم البالغ من العمر 12 عامًا في كمين قرب رام الله عام 1996.

- إيهم كممجي، أحد الأسرى الذين هربوا من سجن جلبوع عام 2021، بعد سبع سنوات من مشاركته في محاولة هروب من نفس السجن عبر نفق.

- باهر بدر، عضو في بنية حماس في بيت لقيا، شارك في تنفيذ العملية في تسريفين عام 2004، وفي مقهى هليل والمحطة المركزية في تل أبيب.

- أحمد سياج، طعن قبل أربع سنوات مجندة في موقف حافلات قرب قاعدة الجيش الإسرائيلي في غور الأردن، وحاول خطف سلاحها.

- طارق حسين، عضو خلية تَنظيم في طولكرم، قتل في عام 2002 مع ابن عمه آرون عبديان، مشرف الكشير في مصانع في باقة الشرقيّة.

- محمد عمران، ناشط في الجهاد الإسلامي بالخليل، حكم عليه بالسجن المؤبد 13 مرة لمشاركته في التخطيط لعملية إطلاق النار في "مسار المصلين" بالخليل عام 2002.

- جهاد روم، قتل يوري غوشتسين من تل زعوب. خطفه في القدس قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد تجنيده في الجيش الإسرائيلي، وقتله في رام الله. حُكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 سنة أخرى.

- حسين غوادرة، قتل الجندي إيدن أتياس في عملية بالعفولة. في يوم 13 نوفمبر 2013، كان إيدن نائما في حافلة متجها إلى قاعدته. في المحطة المركزية بالعفولة، صعد غوادرة وطعنه في رقبته وصدره وأصاباه إصابة بالغة. نُقل إيدن إلى مستشفى "هعمك"، لكن محاولات إنقاذه فشلت وتم إعلان وفاته في غرفة العمليات.

- رياض العمور، حُكم عليه في عام 2003 بالسجن المؤبد 11 مرة بسبب مسئوليته عن وفاة تسعة إسرائيليين، بينهم الرائد يهودا أدري من الوحدة 504 في جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي قُتل على طريق الأنفاق عام 2001 على يد عميل فلسطيني.

- ناصر ومحمود أبو سرور، قتلوا مسئول جهاز الشاباك حاييم نحماني. تم اعتقالهم في يناير 1993. وصل نحماني إلى الشقة للقاء عميل فلسطيني كان يشغله، حُمزة أبو سرور، البالغ من العمر 22 عامًا، من مخيم العودة قرب بيت لحم. انتظر أبو سرور نحماني في الشقة مع ابنَي عمه، ناصر ومحمود أبو سرور.

- عدنان عبيات، شغل منصب قائد "التنظيم" في بيت لحم وتم اعتقاله في 2004، بعد أربع سنوات كان خلالها مطلوبا على أعلى المستويات.

- نبيل أبو خضير، من سكان شعفاط، قتل أخته بزعم أنها كانت تتعاون مع جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك). تم اعتقاله وإدانته بعد 17 سنة من القتل، بعد أن هرب إلى أراضي السلطة الفلسطينية وعمل محاضرا في جامعة بيت لحم.

- رعد شيخ، شرطي فلسطيني شارك في هجوم جماعي في رام الله، حيث ضرب الجندي فاديم نورزيتش بأنبوب حديدي. يقضي حكمين بالسجن المؤبد.

- إسماعيل حمدان، اختطف وقتل في عام 2002 مع شركائه آفي بوعاز بروفيرمان، أثناء توجهه إلى مستوطنة جيلو. اختطفه أعضاء الخلية عند حاجز بيت جالا، ونقلوه إلى بيت ساحور المجاورة، حيث قتلوه بإطلاق النار.

- حمد الله علي، تم اعتقاله في عملية للجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بغزة في آذار/ مارس الماضي.

- نادر أبو-تركي، ناشط بارز في حركة حماس، تم اعتقاله في عام 2002 بعد أن كان على وشك إرسال "انتحاري" لتنفيذ عملية.

- محمد داوود، ألقى في عام 1987 قنبلة حارقة بالقرب من قرية حبلة على سيارة عائلة موزس، التي كانت في طريقها من ألفي منشيه إلى تل أبيب.

- علي حامد، أصاب راكب الدراجة النارية جلعاد تناعمي في هجوم دهس في تل أبيب قبل أقل من ثلاث سنوات، وحُكم عليه بالسجن 17 عامًا.

- فراس غانم، من سكان شرق القدس، حُكم عليه في عام 2002 بتسعة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة قتل ثمانية إسرائيليين وإصابة عشرات آخرين.

الأسرى الذين أُدرجوا على القائمة في اللحظة الأخيرة:

- يوسف زهور، أحد أعضاء الخلية التي نفذت هجوم الطعن عام 2019 بالقرب من مستوطنة مجدل عوز، والذي قتل فيه الرقيب دفير شورك. زهور، الذي لم يكن متواجدا فعليا في موقع العملية، حُكم عليه بالسجن المؤبد على دوره في الهجوم وعدد من العمليات الأمنية الأخرى.

- قاسم عصافرة، كان أيضا عضوا في خلية قتل دفير شورك. أعاق طريق الجندي بسيارته، ثم قتله بالطعن. حُكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عاما أخرى.

- مراد ادعيس، قتل دفنا مئير أمام منزلها في مستوطنة عتنيئيل ومن المتوقع أن يُفرج عنه.

- أحمد قنبع، قاد سيارة الخلية التي قتلت الحاخام رزيئيل شبح في هجوم قرب مزرعة جلعاد عام 2018. حُكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 26 سنة إضافية.

- محمد أبو الرب، حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل روفن شميرلينغ من ألكنا في عام 2017، عشية عيد العرش في كفر قاسم.

- محمد عبد الباسط حروب، حُكم عليه بأربعة أحكام مؤبدة بسبب عملية إطلاق النار عند مفترق غور تسيون في ديسمبر 2015.

- رائد أبو ظاهر، عنصر في حماس تم اعتقاله عام 2002، وكان له علاقة بين أمور أخرى في عملية بشارع الأنبياء بالقدس، أسفر عن إصابة 20 شخصا.

- عمر عصيدة، تم ترحيله إلى غزة ضمن صفقة شاليط وأُعيد اعتقاله في آذار/ مارس الماضي في القطاع.

- محمد قواسمة، أيضا، مثل عمر عصيدة، أُفرج عنه ضمن صفقة شاليط وأُعيد اعتقاله في القطاع قبل سنة ونصف.

- عماد قواسمة، عند اعتقاله عام 2004 على يد وحدة خاصة، كان أحد كبار قادة حماس في الخليل.

- محمود عيسى، عنصر في حماس، أسس الوحدة الخاصة 101 التي كانت تهدف لتحرير أسرى فلسطينيين عبر اختطاف جنود إسرائيليين.