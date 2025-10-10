برلمان بيرو يصوت لعزل الرئيسة بولوارتي في ظل موجة الجريمة في البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صوت البرلمان في بيرو لصالح عزل الرئيسة دينا بولوارتي في ظل موجة الجريمة التي تجتاح البلاد.

وصوت المشرعون على قبول أربعة طلبات لإجراء تصويت لعزل بولوارتي من منصبها، بسبب ما وصفوه بعجز حكومتها عن كبح الجريمة.

وقد تجاوزت الطلبات الحد الأدنى المطلوب من الأصوات وهو 56 لكل طلب، مما مهد الطريق لنقاش ومحاكمة عزل في البرلمان المكون من غرفة واحدة ويبلغ عدد أعضائه 130.

ثم طلب المشرعون من بولوارتي المثول أمامهم قبيل منتصف الليل للدفاع عن نفسها.

و في وقت لاحق، صوت 124 مشرعا على عزل بولوارتي.

وصوت البرلمان في بيرو على بدء محاكمة لعزل الرئيسة دينا بولوارتي في وقت متأخر من أمس الخميس، وذلك بعد ساعات من حادث إطلاق نار في حفل موسيقي بالعاصمة أثار الغضب الشعبي إزاء تصاعد الجريمة التي تعصف بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وعلى خلاف المحاولات الثماني السابقة لعزلها، أعربت معظم الكتل التشريعية عن دعمها لتلك الطلبات.

ويتطلب قرار العزل لاحقا الحصول على 87 صوتا لإقالة بولوارتي، التي تولت منصبها في ديسمبر 2022 بعد أن استخدم البرلمان الآلية ذاتها لعزل سلفها.

وقد واجهت حكومة بولوارتي صعوبات في التعامل مع تصاعد الجريمة، لا سيما جرائم القتل والابتزاز.

وألقت بولوارتي باللوم جزئيا في الوضع الراهن بالبلاد على المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.