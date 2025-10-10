أستاذ بجامعة روتجرز الأمريكية يعتزم الانتقال إلى إسبانيا بسبب تهديدات بالقتل

قال خبير في الجماعات المناهضة للفاشية يدرس في جامعة روتجرز الأمريكية إنه سيفر رفقة أسرته إلى إسبانيا بعدما جاءته تهديدات بالقتل وسط حملة تنظمها مجموعة "تيرنينج بوينت يو إس إيه" ومجموعات أخرى محافظة لفصله.

وقال مارك براي، أستاذ التاريخ المساعد، اليوم الخميس إنه قرر اتخاذ هذه الخطوة بسبب الخوف على سلامة أسرته بعدما تم تصنيفه عن طريق الخطأ باعتباره عضوا في أنتيفا، وهو مصطلح يتم استخدامه لوصف مجموعات النشطاء اليساريين المناهضين للفاشية.

وذكر براي، الذي كتب كتاب "أنتيفا: دليل مناهضة الفاشية": "لا أنتمي لأي فصيل تابع لأنتيفا، ولا أعتزم ذلك". ويوثق الكتاب فلسفة وتكتيكات الحركات المسلحة المناهضة للفاشية في الولايات المتحدة وحول العالم.

وتحدث إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من فندق بالقرب من مطار نيوآرك، حيث كان ينتظر رحلة جوية للخروج من الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه سيدرس عن بعد.