 أردوغان: ثمن العودة إلى الإبادة الجماعية بغزة سيكون باهظا جدا
الجمعة 10 أكتوبر 2025 5:39 م القاهرة
أردوغان: ثمن العودة إلى الإبادة الجماعية بغزة سيكون باهظا جدا

وكالة الأناضول للأنباء
ريزا/ الأناضول
نشر في: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 4:30 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أكتوبر 2025 - 4:30 م

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن ثمن العودة إلى أجواء الإبادة الجماعية في غزة سيكون باهظا جدا.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال حفل افتتاح مشاريع بولاية ريزا شمال تركيا.

وقال أردوغان: "أخيرا تم التوصل إلى اتفاق وفُتح الطريق نحو سلام دائم في غزة".

وتابع: "فرحة أشقائنا الفلسطينيين أسعدتنا أيضا وابتسامات أطفال غزة أدفأت قلوبنا".

وأضاف: "قمنا والحمد لله بكل ما يقع على عاتقنا وأكثر من أجل أن يعمّ الهدوء والسلام والأمن غزة".

وأردف: "ما يهم بعد الآن هو التطبيق الحرفي للاتفاق، وبإذن الله سنقوم بما يقع على عاتقنا أيضا خلال مرحلة تطبيقه".

وشدد على أن "ثمن العودة إلى أجواء الإبادة الجماعية في غزة سيكون باهظا جدا".

