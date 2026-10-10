إلغاء مباراة رايو فاليكانو ضد أتلتيك بلباو بسبب احتجاجات الجماهير

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» تعليق مباراة رايو فاليكانو ضد أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والتي انطلقت عصر اليوم، السبت، ولم تستكمل بقرار من الحكم.

وألغى الحكم مباراة رايو فايكانو ضد أتلتيك بلباو، بعد مرور قرابة ربع ساعة فقط من بدايتها؛ بسبب احتجاجات جماهير رايو فاليكانو ضد إدارة النادي.

وكتبت رابطة الدوري الإسباني في بيان رسمي: «تم تعليق مباراة رايو فاليكانو وأتلتيك بلباو ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني بقرار من الحكم عقب إلقاء الأجسام الصلبة داخل أرض الملعب بشكل متكرر».

وأضاف: «تدين رابطة الدوري الإسباني بشدة هذا النوع من السلوك الذي يعرض السلامة للخطر ويجعل إقامة المنافسات بصورة طبيعية أمرا مستحيلا».

واختتم البيان: «سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمباراة قريبا»، ولم تعلن الرابطة عن أي عقوبات على نادي رايو فاليكانو في انتظار قرارات جديدة.

وشهدت المباراة احتجاجات من جماهير رايو فاليكانو، تسببت في توقف اللعب مرتين، في ظل الأزمة المرتبطة بحالة الملعب، والتي حرمت الفريق من خوض مبارياته على أرضه طوال الفترة الماضية، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة لاستمرار الاحتجاجات وبعد توصية من الشرطة.