مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 في انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة في سورية

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بعضهم في حالة حرجة في انفجار سيارة مفخخة وسط بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي اليوم الأحد.

وقال مصدر طبي في بلدة سلوك، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ": "لم نتمكن من إحصاء عدد القتلى والجرحى بشكل دقيق بسبب إسعافهم بشكل مباشر إلى تركيا نظرا لعدم توفر الإمكانات الطبية لإجراء عمليات جراحية لهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم".

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني المعارض، طلب عدم نشر اسمه، لـ"د.ب.أ"، إن "الانفجار وقع في ساحة البلدة الرئيسية وأدى لسقوط قتلى وجرحى نظرا لوضع كمية كبيرة من المتفجرات في سيارة شاحنة من نوع انتر، كانت محتجزة في مدينة الرقة ووصلت اليوم إلى بلدة سلوك، وقتل صاحبها بداخلها وهو من سكان بلدة سلوك، ويبدو أن هناك من كان يرافق السيارة وتفجيرها وسط البلدة".

وقال سكان محليون في بلدة سلوك لـ"د.ب.أ"، إن الانفجار كان كبيرا جداً وأدى إلى احتراق ثلاث محال تجارية وتضرر عدد كبير منها بسبب الانفجار إضافة إلى أضرار كبيرة في عدد من السيارات.

وتبعد بلدة سلوك 80 كم عن مدينة الرقة، وهذا هو الانفجار الثالث خلال ثلاثة أسابيع فقد انفجرت سيارة مفخخة في 23 من الشهر الماضي قتل بسببها ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون، كما انفجرت دراجة نارية أمام مخبز في 28 من الشهر الماضي قتل بسببها شخص.

وسيطر الجيش الوطني السوري "المدعوم من الجيش التركي" على البلدة في 13 من الشهر الماضي بعد أربعة أيام من بدء عملية نبع السلام التي يقودها الجيش التركي.

وشهد ريف الرقة الشمالي الذي أصبح تحت سيطرة الجيش الوطني والجيش التركي منذ حوالي شهر ثمانية تفجيرات أعنفها في الثاني من الشهر الحالي حيث انفجرت سيارة مفخخة وسط السوق بمدينة تل أبيض خلفت عشرات القتلى والجرحى.