هاني شاكر وأعضاء «الموسيقيين» يفتتحون مقر نادي النقابة بالدقهلية

افتتح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ونادية مصطفي وفاطمة عيد وحلمي عبد الباقي وخالد بيومي أعضاء مجلس النقابة، ووكيل النقابة المايسترو أحمد رمضان أحمد، نادي نقابة المهن الموسيقية في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

خلال الافتتاح، قام بالغناء الفنانين محمد شاهين وأحمد جمال ونادية مصطفي وفاطمة عيد، وكان في استقبالهم أعضاء نقابة الموسيقيين بالمنصورة سامح عبد المطلب وحازم محي الدين.

وأكد حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، أن النادي مشرف جدا، ويليق باسم النقابة التي تتشرف بهذا المكان.

كما أبدت الفنانة فاطمة عيد، إعجابها بنادي نقابة المهن الموسيقية بالدقهلية، قائلة: "أخر مرة زرت المنصورة كانت منذ 5 سنوات، وأنا حريصة جدًا على زيارة مسقط رأس سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والشيخ الشعراوي وأنيس منصور".

وأكدت عيد أنه على الرغم من وجود أشخاص يسيئون للطرب الشعبي، لكن هناك مطربين ممتازين مثل احمد شيبة وعبد الباسط حمودة وأمينة وبوسي وحكيم.

فيما أشار خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، أمين صندوق النقابة العامة للمهن الموسيقية بالقاهرة، إلى أن جمال المنصورة انعكس على جمال النادي، قائلًا: "النادي أنيق بحق، وسنواصل جولاتنا بالمحافظات".

وقال المايسترو أحمد رمضان وكيل النقابة العامة، نعمل على إنهاء مشروع للإسكان في حدائق أكتوبر، والذي تأخر منذ عام 2007 إلى الآن، على الرغم من أن دورنا هو شؤون الموسيقيين وليس توفير المساكن.