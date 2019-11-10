رئيس وزراء الكاميرون يشارك في مراسم تأبين ضحايا الانهيار الأرضي غربي البلاد

حضر رئيس وزراء الكاميرون جوزيف نغيوت حفل تأبين في مدينة "بافوسام" غربي البلاد لضحايا الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة خلال شهر أكتوبر الماضي والذي تسبب في مقتل 43 شخصًا على الأقل وترك 50 ألف مواطن ديارهم .

وذكر راديو (أفريقيا 1)" اليوم /الأحد/ أن رئيس الحكومة الكاميرونية زار المصابين أيضًا للاطمئنان على حالتهم الصحية.

يذكر أن وزير الإدارة المحلية الكاميروني بول اتانجا قد حذر من استمرار المخاطر، مع ارتفاع منسوب المياه في نهر "اللوجون"، حيث أدت الأمطار إلى خسائر مادية جسيمة في الزراعة والطرق والمنازل، فيما يُتوقع ازدياد عدد الوفيات.