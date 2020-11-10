الخريطة الأولية لمرشحى الأحزاب فى سباق انتخابات المرحلة الثانية لـ«النواب»

- «مستقبل وطن» يحصد 20 مقعدا.. وفوز مرشح لـ«الوفد» و7 يخوضون الإعادة.. و«الشعب الجمهورى» يحصل على مقعدين.. وأحمد بلال يمثل «التجمع» فى الإعادة..



رصد عدد من الأحزاب السياسية المؤشرات الأولى لنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التى انتهت الأحد الماضى فى 13 محافظة.



وقال نائب رئيس حزب الوفد عبدالعزيز النحاس، إن الحزب حصل على مقعد فردى فى الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بعد فوز مرشح الحزب محمد مدينة فى دائرة الخانكة بمحافظة القليوبية بينما يخوض7 مرشحين جولة الإعادة من أصل 33 مرشحا دفع بهم الحزب فى المرحلة الثانية، وذلك وفقا للمؤشرات الأولية لفرز الأصوات.



وأوضح النحاس فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أن 7 من مرشحى الحزب يدخلون جولة الإعادة فى المرحلة الثانية هم محمد عبدالعليم داوود بدائرة دسوق، ومحمد خليفة بالمحلة، وباسم حجازى بكفر الشيخ، وعيد هيكل فى المرج، وبدوى عبداللطيف بميت غمر، وأحمد همام فى السنبلاوين، وأمير الجزار بالمنوفية.



وكشف اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، عن دخول 3 مرشحين جولة الإعادة ضمن 60 مرشحا للحزب فى المرحلة الثانية، بالإضافة إلى 9 مرشحين ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر».



وفى سياق متصل، قال أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيخوض جولة الإعادة على ثلاثة مقاعد فردية ضمن المرحلة الثانية فى محافظة الدقهلية وهم عبدالفتاح عبدالحى محمد عن دائرة ميت غمر، وإلهامى عجينة عن دائرة بلقاس، والثالث فى محافظة الاسماعلية محمد طلبة عن دائرة القنطرة شرق وغرب.



وأكد مقلد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مؤشرات النتائج الأولية التى حصل عليها الحزب الآن مرضية، مشيدا بإدارة العملية الانتخابية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازالشرطة فى عملية التأمين، ووزارة الصحة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وفى السياق ذاته، قال رئيس حزب الحركة الوطنية رءوف السيد، إن مرشحى الحزب الذين خاضوا المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، لم يفز منهم أحد من الجولة الأولى، وسيدخل اثنان جولة الإعادة بمدينة طنطا.

وأضاف السيد لـ«الشروق»، أن الحزب دفع بـ 13 مرشحا فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، معتبرا أن الظروف العامة للانتخابات لم تسمح بفوز مرشحى الحزب، قائلا: «ليس لدينا إمكانيات للمنافسة فى الوضع الحالى».



كما قال عبدالناصر قنديل عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن الحزب فاز بـ 4 مقاعد من الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية فى المرحلة الثانية عن محافظات القليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، على نظام القائمة عن القائمة الوطنية من أجل مصر، فيما ضمن مرشح واحد فقط جولة الإعادة فى محافظة الغربية عن دائرة أول المحلة الكبرى وهو أحمد بلال البرلسى ضمن 6 مرشحين دفع بهم الحزب.



كما أكدت غرفة عمليات حزب الشعب الجمهورى أن الحزب فاز بمقعدين من الجولة الأولى فى محافظات المرحلة الثانية، وذلك طبقا للمؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب 2020.



وأضاف الحزب، فى بيان له، أن هناك 11 مرشحا للحزب يخوضون جولة الإعادة، من إجمالى 24 مرشحا خاض بهم الحزب الانتخابات على المقاعد الفردية فى 10 محافظات بالمرحلة الثانية.



كما رصدت «الشروق» إجمالى ما حصل عليه حزب مستقبل وطن فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، فى محافظة القاهرة، والمخصص لها 31 مقعدًا فرديًا، حيث استطاع الحزب الفوز من الجولة الأولى فى انتخابات المرحلة الثانية بـ 20 مقعدا، بينما سيخوض جولة الإعادة فى ثلاثة دوائر فقط وهم «حلوان ومدينة نصر وحدائق القبة» بـ 5 مرشحين.



وتأتى هذه الأرقام وفقا للمؤشرات الأولية التى تم رصدها من قبل الأحزاب، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.