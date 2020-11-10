جونسون يجري اتصالا هاتفيا مع بايدن

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ليكون بذلك واحدًا من أوائل الزعماء السياسيين الذين أجروا اتصالًا هاتفيًا مع بايدن.

وبعد المكالمة، التي استمرت ما يقرب من 25 دقيقة، كتب جونسون على تويتر أنه هنأ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وتابع أنه قال لبايدن: "أنا أتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا والعمل على أهدافنا المشتركة، مثل مكافحة حماية المناخ وتعزيز الديمقراطية والخروج بشكل أفضل من جائحة كورونا".

ولم يتطرق جونسون في بيانه إلى الحديث عن خروج بريطانيا وخططه المثيرة للجدل، الرامية إلى إلغاء اتفاق بريكست الحالي مع الاتحاد الأوروبي، بموجب القانون.

كان بايدن أعلن في الخريف الماضي أن السلام بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية لا ينبغي أن يتحول إلى "ضحية البريكست".