 العراق: انطلاق عملية أمنية كبرى لتطهير صحراء غرب الأنبار من داعش - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 11:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

العراق: انطلاق عملية أمنية كبرى لتطهير صحراء غرب الأنبار من داعش

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 10:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 10:13 ص

انطلقت، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية كبرى مشتركة بين قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي والحشد العشائري؛ لتطهير صحراء غرب الأنبار بالكامل من خلايا تنظيم (داعش).

 

وقال قائد عمليات قاطع الأنبار بالحشد قاسم مصلح -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- "إن العملية الموسعة انطلقت صباح اليوم وسوف تستمر لعدة أيام متتالية تستهدف عدة مناطق مهمة ذات تأثير أمني على غرب الأنبار؛ لتفتيشها وملاحقة خلايا داعش المتواجدين في تلك المناطق".

 

وأشار قائد العمليات إلى أن العملية تسير وفق أهداف محددة سابقا حسب معلومات استخبارية دقيقة وستكون قاصمة لظهر الخلايا الإرهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك