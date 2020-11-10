النفط يواصل مكاسبه بدعم آمال توافر لقاح كورونا

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بآمال توافر لقاح قريبا ضد كورونا يساعد على عودة الحياة إلى طبيعتها وتجنب تدابير العزل والإغلاق التي أضرت بمعدلات الطلب على الخام منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا مع بداية عام 2020.

على صعيد التداولات، ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 1.44% مسجلا 43.0 دولار للبرميل ، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 40.85 دولار للبرميل.

وكانت شركة "فايزر" الأمريكية، الرائدة في صناعة الدواء ، قد أعلنت أمس /الاثنين/ بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا .

وقالت الشركتان " إن اختبارات لقاحهما لفيروس كورونا انتهت بنجاح، وأوضحتا أن اللقاح التجريبي يحمي من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا بنسبة تتجاوز 90%".

ويرى خبراء اقتصاديون أن أسواق النفط لاتزال في حالة ترقب بعد إعلان ليبيا استئناف نشاطها النفطي واجتماع تحالف أوبك بلس المقرر نهاية الشهر الجاري لاتخاذ قرار بشأن تأجيل الزيادة في مستويات الإنتاج من عدمه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن وارين باتريسون، محلل شئون السلع لدى مجموعة (أي إن جي ) قوله: " بينما تتلقى الأسواق أنباء إيجابية بشأن توافر لقاح لفيروس كورونا، غير إن أوضاع أسواق النفط وعلى رأسها مستويات الطلب لن تشهد تغيرا كبيرا على المدى القصير، كما تترقب الأسواق قرارا من تحالف أوبك من أجل مواصلة مستويات الإنتاج المنخفضة في الربع الأول من العام ".