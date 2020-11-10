كومان: ميسي أظهر لي أنه لا يزال الأفضل في العالم

أكد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن قائد الفريق ليونيل ميسي أظهر له أنه لا يزال أفضل لاعب في العالم.

وقال كومان في تصريحات لصحيفة «سبورت» الإسبانية: " ميسي أظهر لي أنه لا يزال الأفضل في العالم، أظهر لي أنه شخص الذي يريد الفوز وأن يكون الأفضل وأن يستمر في كونه الأفضل، رغم أنه كان يعاني من مشاكل مع النادي".

وأضاف كومان: "عندما وصلت، أخبروني أن ميسي غير سعيد، تحدثنا في منزله، وأوضح لي أسبابه وكنت صريحًا وأخبرته أن الشيء الوحيد الذي يمكنني تغييره هو كرة القدم، نظام اللعب، مركزه في الملعب وأهميته في الفريق، لكن الأمور التي كانت مع النادي لن أستطع تغييرها".

وتابع: "اليوم، برشلونة كان وسيظل فريقًا أفضل مع ميسي من دونه".

وعن جريزمان واصل كومان: "من الضروري استعادة جريزمان لمستواه، إنه يعمل بشكل جيد، على الرغم من أنه هو نفسه قال مؤخرًا إن أدائه يجب أن يتحسن".

وأتم المدرب الهولندي: "يمكن للاعبين أن يمروا بلحظات من الشك ويمكننا مساعدته في تقديم أفضل ما لديه، ولكن في النهاية الأمر دائمًا في يد اللاعب".