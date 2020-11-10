ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ 2009

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال صيف هذا العام إلى أعلى مستوى مقارنة بمستويات عام 2009 والتي نجمت آنذاك عن الأزمة المالية العالمية، ما أثار تساؤلات حول عدد الوظائف التي كان من الممكن تجنب شطبها لو كان وزير الخزانة ريشي سوناك أعلن في وقت مبكر عن تمديد برنامجه الخاص بالإجازات المدفوعة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني قوله، اليوم الثلاثاء، إن عدد الباحثين عن عمل ارتفع بنحو 243 ألفا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وهو ما زاد معدل البطالة إلى 4.8%، وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.



وزاد معدل خفض الوظائف، المعروفة باسم تسريح العمالة غير الضرورية في المملكة المتحدة، بمعدل قياسي بلغ 181 ألف شخص في الربع نفسه.



وقال سوناك الأسبوع الماضي إن الحكومة سوف تتحمل حتى نهاية مارس المقبل 80% من فاتورة رواتب الموظفين غير القادرين على العمل بدوام كامل بسبب تفشي فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، تنبأ خبراء الاقتصاد بأن ذروة البطالة سوف تكون عند مستوى أدنى مما كان متوقعا في السابق.



لكن هذه الخطوة جاءت بعد فوات الأوان بالنسبة للعديد من الموظفين، حيث أعلنت شركات كبرى شطب وظائف خلال الأسابيع الأخيرة.



وكان من المقرر أن ينتهي برنامج الإجازات المدفوعة في 31 أكتوبر، لتليه خطة أقل سخاء لدعم الوظائف.



ومدد سوناك البرنامج في البداية حتى أوائل ديسمبر، في وقت أعلنت فيه الحكومة إغلاقا جديدا لمدة أربعة أسابيع في محاولة لكبح جماح موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا.