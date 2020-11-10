الإمارات تسجل 3 وفيات و1096 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 518 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1096 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 144 ألفًا و385 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن 742 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 139 ألفًا و701 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 136 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.