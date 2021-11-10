يعقد معمل عبد اللطيف جميل، لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالاشتراك مع اليونيسف مصر مائدة مستديرة بعنوان "نحو أجندة تنمية لمصر مبنية على الأدلة: تعزيز الشراكات البحثية الحكومية" لتسليط الضوء على الفجوات المعرفية حيث يمكن للأدلة أن تضيف قيمة كبيرة في تحديد أولويات السياسات والتنمية في مصر.

سيكون هذا النقاش بداية لسلسلة ندوات مستقبلية سيعقدها معمل عبد اللطيف جميل مع اليونيسف مصر لتعزيز النقاش بين صانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية في مصر والباحثين المنتسبين إلى المعمل حول أولويات السياسة والتنمية في مصر باستخدام أدلة محددة.

يتحدث في نقاش المائدة المستديرة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، وريما حنا، المديرة العلمية المشتركة لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر لجنوب شرق آسيا وجيفري تشيتش لدراسات جنوب شرق آسيا في جامعة هارفارد، وأليسون فاهي، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والدكتور سامر عطالله، العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.