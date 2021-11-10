استقرار الدولار وتراجع اليورو والإسترليني ببعض البنوك في بداية التعاملات

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تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.12 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.24 جنيه للشراء، و21.38 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف اليورو قرشا واحدا ليسجل 18.09 جنيه للشراء، 18.25 جنيه للبيع، كما تراجع الجنيه الإسترليني قرشا واحدا ليسجل 21.18 جنيه للشراء، وتراجع قرشين لسعر البيع ليسجل 21.35 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما ارتفع الدينار الكويتي قرشين ليسجل 49.39 جنيه للشراء، وارتفع قرشا واحدا لسعر البيع ليسجل 52.18 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وتراجع صرف اليورو قرشين ليسجل 18.08جنيه للشراء، وتراجع لسعر البيع قرشا واحدا ليسجل 18.25 جنيه، كما تراجع الجنيه الإسترليني قرشا واحدا ليسجل 21.18 جنيه للشراء، وتراجع قرشين لسعر البيع ليسجل 21.35 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.4 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.