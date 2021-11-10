الوفد يحتفل بعيد الجهاد السبت المقبل

يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاءالدين أبوشقة، السبت المقبل، بذكرى عيد الجهاد الوطنى الذى يوافق يوم 13 نوفمبر من كل عام.

ويلقى أبوشقة خلال الاحتفال، خطاباً سياسياً مهماً يتناول الدروس والعبر المستفادة من هذه الذكرى الخالدة والوطنية والعزيزة على قلوب المصريين جميعًا، على اعتبار أن عيد الجهاد هو عيد قومى مصرى خالص، لأنه يمثل صفحة وطنية رائعة فى تاريخ الحرية للشعب المصرى.

كما يتناول خطاب أبوشقة الحديث عن الدور الوطنى الكبير الذى قام به الزعماء سعد زغلول وعلى شعراوى وعبدالعزيز فهمى، من أجل استقلال مصر عن بريطانيا العظمى.

ويتناول خطاب «أبوشقة» الحديث عن ثورة 1919 وثورة 30 يونيو، ووجه الشبه بينهما.