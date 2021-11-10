الجيش البيلاروسي ينشر المزيد من وحدات الدفاع الجوي على طول الحدود الغربية والشمالية

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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم الدفع بوحدات دفاع جوي جديدة على طول الحدود الغربية والحدود الشمالية الغربية.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه أجريت تدريبات بين الوحدات والأصول التابعة لنظام الدفاع الجوي البيلاروسي والروسي المشترك، اليوم بناء على قرار وزارة الدفاع البيلاروسية وبموافقة وزارة الدفاع الروسية، وشاركت في التدريبات وحدات من القوات الجوية لكلا البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء بيلتا نيوز البيلاروسية.

وشاركت الطائرات المقاتلة التابعة لنظام الدفاع الجوي المشترك في التدريبات، وتم ترتيب دوريات على الحدود الجوية لبيلاروسيا بمساعدة طائرتين روسيتين من طراز "Tu-22M3".