الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

اقترب الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى اليوم الأربعاء من فرض عقوبات على بيلاروسيا بسبب الحشد المتزايد من المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل، حيث اتفقت الدول الأعضاء على تمديد نظام عقوبات قائم بالفعل.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على خطوة التحديث بشكل رسمي يوم الإثنين المقبل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية، في أعقاب اجتماع لسفراء دول الاتحاد.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض خامس حزمة من العقوبات على بيلاروسيا، منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي شهدتها البلاد العام الماضي، ليستهدف هذه المرة شركة الطيران الوطنية لقيامها بنقل المهاجرين إلى بيلاروسيا.

ويتهم الاتحاد بيلاروسيا باستغلال المهاجرين من خلال مساعدتهم على الانتقال إلى الحدود الغربية للبلاد مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، وينظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقام من مينسك على العقوبات الغربية التي فرضت بسبب القمع السياسي في البلاد.

وقالت المفوضية الأوروبية إن نحو 8 آلاف شخص وصلوا إلى الدول الثلاث الأعضاء بالاتحاد من بيلاروسيا المجاورة هذا العام.