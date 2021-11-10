أكد وزير الاعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، أن العالم يقف عاجزا أمام استخدام مليشيا الحوثي للأطفال في العمليات العسكرية والذي لم يقتصر على تجنيدهم للقتال في صفوفها والزج بهم في خطوط النار بل وفي تنفيذ مهام استطلاعية ولوجستية وجمع المعلومات والتجسس.

ونقلت قناة اليمن الفضائية عن الإرياني قوله إن المليشيا استخدمت آلاف الأطفال منذ بدء الحرب لنقل الأسلحة والذخائر، مشيرا الى أن العالم يقف عاجزا عن أداء دوره المفترض إزاء مأساة الأطفال اليمنيين الذين حرموا من حقهم في التعليم والصحة والحياة بشكل طبيعي كباقي أقرانهم في العالم، متجاهلا ما يجري من استغلال وحشي للطفولة من قبل المليشيا واستخدامهم وقودا لمعاركها العبثية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وحماية الطفولة بتحمل مسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الظاهرة الخطيرة والمتصاعدة، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة ارهابية، وملاحقة قياداتها ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.