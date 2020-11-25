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وزير الصحة الروسي: ظهور متحورات جديدة لكورونا يتطلب إعادة التطعيم

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 11:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 11:21 ص

دعا وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، المواطنين في روسيا إلى إعادة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير الروسي، خلال جلسة لجنة الصحة بمجلس الدوما، اليوم الأربعاء، إن ظهور متحورات جديدة للفيروس التاجي يتطلب إعادة التطعيم من أجل زيادة الأجسام المضادة".

وأضاف موراشكو:" أنه تم إعادة تطعيم 4.5 مليون شخص في روسيا"، مشيرا إلى أن عملية تكرار وإعادة التطعيم متواصلة في بلاده.

وأرجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أحد أسباب ظهور موجة جديدة للإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى تأخر السكان في عملية إعادة التطعيم.

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