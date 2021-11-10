ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع رؤساء المدن والأحياء، بحضور اللواء وليد حامد الحماقي مساعد قائد الجيش الثالث الميداني، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لمتابعة منظومة العمل ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

كما حضر الاجتماع اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد فتحي رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثالث، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

بدأ الاجتماع بمناقشة آخر المستجدات والموقف التنفيذي الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ونسب التنفيذ بالمشروعات، وموقف قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات، خاصة مشروعات الوحدات الصحية.

كما تناول الاجتماع موقف زراعة الأشجار بالوحدات المحلية، واستعرض رؤساء المدن ما تم زراعته من أشجار، حيث تم زراعة 662 شجرة بحي شرق سوهاج، وزراعة 375 شجرة بحي غرب، و1700 شجرة بمركز طهطا، و500 شجرة بمركز دار السلام، و600 شجرة بأخميم، و1027 شجرة بحي الكوثر، و264 شجرة بمركز سوهاج، كما تم زراعة 920 شجرة بمركز جرجا، وتم زراعة 500 شجرة زيتون بمركز ومدينة جهينة.

وفيما يخص قطاع الري ناقش الاجتماع موقف إزالة نواتج التطهير على الترع والمصارف، وموقف تبطين الترع، ووجه المحافظ بتكثيف أعمال التشجير بنطاق المحافظة ووضع شجرة في كل مكان يصلح، لتعويض فاقد الأشجار التي تمت إزالتها في أعمال التبطين، على أن يتم زراعة الأشجار أيضا في المدينة، ووضع جدول أعمال يومي لزراعة الأشجار.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية بشأن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحيث لا تتعارض مع أعمال تبطين الترع، ومراعاة عدم وضع نواتج الحفر على جوانب الترع أو داخلها، ووضع آلية عمل للوصول إلى الوضع الأمثل في تنفيذ الأعمال، على أن يتواجد فني ري أثناء تنفيذ المشروعات، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم حسن ناصر رئيس مركز ومدينة المراغة، ومنحه شهادة تقدير نظرا لمجهوداته خلال الفترة الماضية، وطالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.