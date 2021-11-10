أعلنت شركة أدنوك للحفر الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من عام 2021.

وفي نتائجها الأولى منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية أوائل أكتوبر الماضي، أوضحت الشركة أنها سجلت نموا قويا للأشهر التسعة الأولى من العام، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 7ر1 مليار دولار، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاك بلغت 785 مليون دولار لتتجاوز التوقعات، وبهامش مريح قدره 46%، وأرباح صافية بلغت 460 مليون دولار لهذه الفترة، بزيادة 9% على أساسٍ سنوي.

أما خلال الربع الثالث من العام، فسجّلت أدنوك للحفر إيرادات بلغت 571 مليون دولار، بزيادة 11% على أساسٍ سنوي، وأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاك بقيمة 285 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشاً بنسبة 50% في الربع الثالث.

وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها: "بإيراداتٍ مرتفعة بنسبة 12% وأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإهلاك بلغت 785 مليون دولار، حققت أدنوك للحفر أداء قويا ومرونة كبيرة تخطت المستهدف في أول تقرير للنتائج المالية منذ إدراجها الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر الماضي".

وأضاف: "يؤكد هذا الأداء على التزامنا بتحقيق أقصى قيمة للمساهمين، ويبرهن على أن الشركة ماضية في مسار نموٍ قوي يعتمد على زيادة أسطولها من الحفارات المتطورة، وتوسعة خدمات حقول النفط، مما يعزز مكانتها كشركة إقليمية رائدة في توفير حلول حفر شاملة ومتكاملة، ويمنحها المزيد من الفرص للنمو والتوسع".