جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بأطفيح

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تكثف قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بمعدية منية الرقة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وتلقي المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد غرق أحد الأشخاص بمعدية منية الرقة بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية، و تبين غرق "أحمد عمر ص أ" في العقد الثاني من عمره، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.